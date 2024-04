Nuoto. Sub Faenza, per Alberto Fabbri poker di medaglie con la rappresentativa regionale

Ottimi risultati per Alberto Fabbri, atleta del Nuoto Sub Faenza nella categoria Esordienti A, che ha preso parte con la rappresentativa regionale al secondo Memorial Orestina Zazzarini di nuoto andato in scena alla piscina comunale di Sassuolo. Fabbri ha vinto nei 200 metri misti, si è classificato secondo nei 100 dorso, terzo nei 100 farfalla e quarto nei 50 farfalla. Inoltre nella staffetta B emiliano romagnola ha conquistato la medaglia d’argento nella 4x50 misti. Nella stessa manifestazione gli Esordienti B del Nuoto Sub Faenza hanno messo in evidenza costanti progressi migliorando i loro primati personali in vista dei Campionati regionali estivi: Emma Alpi si è piazzata seconda nei 100 farfalla e terza nei 50 farfalla. Hanno invece sfiorato il podio Sophie Tassinari nei 50 rana e Giuseppe Lega nei 50 farfalla. Sempre nell’ambito delle Rappresentative regionali della Federnuoto dell’Emilia Romagna, Alex Gaddoni (categoria Ragazzi) gareggerà nel tredicesimo Meeting Squalo Blu in programma da venerdì a domenica alla Multieventi Sport Domus di Serravalle nella Repubblica di San Marino. E’ stata una domenica di gare anche per le ragazze del nuoto artistico di tutte le categorie a Lugo al 3° Trofeo regionale Fin. Ludovica Bambi (Esordienti C) e Sofia Bertaccini (Esordienti B) si sono confermate competitive in ambito regionale piazzandosi entrambe all’ottavo posto nel Solo.