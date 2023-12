Nuoto. Successo per il memorial Cacciari. Faenza fa incetta di medaglie

È stato un successo "Memorial Francesca Cacciari", meeting giovanile di nuoto giunto alla terza riservato alle bambine ed a bambini delle categorie Esordienti B ed Esordienti C. Alla manifestazione, hanno partecipato alcune delle società più rappresentative dell’Emilia-Romagna: Imolanuoto, Rari Nantes Romagna Forlì, Villaggio del Fanciullo Bologna, Libertas Ravenna, faentina Happy Fit Faenza; per il Centro Sub Nuoto Club 2000 in gara gli Esordienti B allenati da Marco Mastrapasqua e gli Esordienti C da Giorgia Silimbani. Le 15 medaglie d’oro, le 9 d’argento e le 13 di bronzo messe al collo dei suoi portacolori hanno permesso al Centro Sub Nuoto Faenza di aggiudicarsi il Trofeo del Memorial, mentre il Trofeo Tonino Spagnolo è stato vinto dalla Libertas Ravenna come squadra con il maggior numero di partecipanti. Per la società di Faenza si sono messi in evidenza tra gli Esordienti B Sophie Tassinari seconda nei 50 rana e terza nei 50 stile libero; Elena Coveri seconda nei 50 stile libero e nei 50 farfalla; Sarah Di Pompeo prima nei 50 rana e terza nei 50 stile libero; Irene Bucci terza nei 50 rana; Nina Nicotra terza nei 50 dorso; Emma Alpi prima nei 50 farfalla; Emanuele Cacciari primo nei 50 stile libero e nei 50 farfalla; Francesco Testa primo nei 50 stile libero; Giuseppe Lega secondo nei 50 farfalla e terzo nei 50 rana; Valerio Chiarini primo nei 50 rana; Luca Alpi secondo nei 50 rana e nei 50 farfalla; Nicola Visani terzo nei 50 rana e nei 50 farfalla. Nella stessa categoria ha conquistato l’oro la staffetta mista 4 per 50 stile libero composta da Lega, Tassinari, Testa, Coveri. Ottimi risultati anche per gli Esordienti C del Centro Sub Nuoto Club 2000 con Marco Pini primo nei 25 stile libero e nei 25 rana; Leone Villa primo nei 25 stile libero e nei 25 rana; Elia Nonni terzo nei 25 stile libero e nei 25 rana; Simone Lippi primo nei 25 rana e nei 25 farfalla; Francesco Bandini primo nei 25 dorso e secondo nei 25 rana; Maria Giulia Boschis secondo nei 25 stile libero e nei 25 farfalla; Matilde Vassura terza nei 25 rana; Adelaide Ragazzini terza nei 25 dorso e nei 25 farfalla. Sul podio sono salite anche due staffette: la 4x25 stile libero mista prima con Adelaide Ragazzini, Leone Villa, Bruna Bucci, Christian Della Monica e la 4 per 25 stile libero mista premiata col bronzo con Matilde Vassura, Leonardo Codreanu, Maria Giulia Boschi, Marco Pini.

Nel pomeriggio precedente era andato in scena a Faenza con altrettanto successo l’Open Day di pallanuoto. Nella pallanuoto giovanile la squadra Allievi Under 16 alla ripresa della 1^ fase di qualificazione del Campionato regionale Fin di categoria, è stata ospite della Polisportiva Comunale Riccione, che ha prevalso per 20 a 5. E’ stata invece un turno positivo per la squadra Under 13 che nel Campionato regionale Uisp ha battuto a domicilio la Polisportiva Comunale Riccione col risultato di 12 a 5, dopo avere chiuso la prima frazione di gioco sul 7 a 0.