Nuoto. Titolo regionale per Giada Minelli. È prima nei 5000 metri Juniores

Giada Minelli si è laureata campionessa regionale di Fondo di Indoor sulla distanza dei 5000 metri nella categoria Juniores. Il Nuoto Sub Faenza ha ottenuto un buon risultato anche da Filippo Rondinini, quarto nei 5000 metri. Ora si attende il completamento delle liste nazionali, che consentiranno ai primi 30 per anno di nascita la partecipazione ai Campionati italiani di Categoria in programma l’11 e il 12 marzo a Riccione. In attesa della terza prova del Torneo Invernale, gli Esordienti B si misureranno domenica a Faenza, nella seconda prova del Campionato Regionale Libertas. Per le nuotatrici e i nuotatori Master è invece tempo di Campionati regionali che vedranno la seconda prova svolgersi domenica a Riccione dando seguito a quella dello scorso fine settimana. Nella prima giornata i portacolori della società faentina hanno vinto 6 ori, 7 argenti e 3 bronzi.

Ottimi piazzamenti per il Nuoto Sub Faenza sono arrivati anche nel secondo Trofeo di nuoto artistico Ilario Pontieri, organizzato domenica scorsa dall’Uisp alla piscina comunale di Forlì. Le Esordienti C hanno vinto nel Trio e si sono piazzate seconde nella Squadra, mentre le Esordienti B hanno occupato il primo e il secondo posto sia nel Duo sia nel Trio, con la Squadra che ha conquistato un ottimo secondo posto. Dalla categoria Esordienti A è arrivato un argento.