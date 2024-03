Nuoto: tra i migliori Cangioli, che vince l’oro e l’argento. L’Azzurra a Livorno. Tutti i protagonisti

Medaglie e piazzamenti di vertice arrivati in due differenti appuntamenti della medesima competizione, che hanno visto il club cogliere come miglior piazzamento il sesto posto nella classifica generale delle società per quanto concerne la categoria maschile "junior". E’ il bilancio con cui l’Azzurra ha chiuso il campionato regionale di nuoto, andato in archivio pochi giorni fa a Livorno in due tappe. Nell’ultima, in ordine cronologico, si è disputato il campionato maschile, nelle varie categorie. Gli atleti del presidente Alessandro Bartolozzi hanno ben figurato, a conti fatti. Il miglior risultato in termini di piazzamento lo ha colto Ruggero Cangioli, riuscendo a salire sul gradino più alto del podio nei 200 dorso ed agguantando poi un argento nei 100. Medaglie d’argento per Ludovico Alba nei 400, negli 800 e nei 1500 stile, oltre ad un bronzo nei 200. Ottimi anche i risultati conseguiti dalle atlete, visto che in precedenza il capoluogo labronico aveva ospitato anche il campionato femminile.

Sugli scudi sono salite in primis Martina Vannucchi (argento nei 50 stile) e Gaia Buffini (nei 200 e nei 400 stile, in aggiunta ad un duplice bronzo negli 800 stile e nei 50 farfalla). Alla duplice trasferta livornese hanno infine preso parte con buoni riscontri anche i vari Andrea Martinelli, Tommaso Lucchesi, Giulio Bonechi, Edoardo Castellani, Pietro Bottazzi, Francesco Iura, Lapo Bettazzi, Daniele Di Benedetto, Francesco Marchettoni, Leonardo Cecconi, Filippo D’Attilio, Giovanni Vallini, Francesco Lombardi, Gabriele Gattai, Leonardo Monzali, Noemi Cipriani, Sara Mazzoni, Maria Carlesi, Zoe Guarducci, Vittoria Bottazzi, Sara Bartolini, Maria Valeria Calamai, Vittoria Martelli, Alice Squarcini, Ginevra Picarelli, Caterina Martinelli, Martina Mucci, Carlotta Santoni e Carlotta Petracchi. Archiviato questo impegno, il gruppo ha già ripreso gli allenamenti in vista della fase finale della stagione, che si preannuncia tanto impegnativa quanto entusiasmante.

Giovanni Fiorentino