Nuoto. Tre ori per l’84enne Agrestini

Tanta attività e risultati importanti per la sezione nuoto del Garden Rimini, impegnata su più fronti. In particolare, sono tre gli ori conquistati dal fenomenale Pierfranco Agrestini, categoria M80, ai Campionati italiani master di nuoto per salvamento. La manifestazione si è svolta a Riccione in vasca olimpica e Agrestini ha trionfato nel percorso subacqueo, trasporto del manichino con pinne e torpedo con pinne. Per l’84enne il prossimo appuntamento è quello del Meeting Città di Castello dell’8 giugno in vasca olimpica. Assieme ai compagni Giuseppe Fantini, Ermete Caleri e Filiberto Bonduà, cercherà di siglare il nuovo record italiano nella staffetta 4x100 mista M320 (somma di età).