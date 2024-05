Nuoto, tris di ori per Alex Gaddoni al Città di Ravenna

I nuotatori del Nuoto Sub Faenza protagonisti domenica scorsa al 21° Meeting nazionale Città di Ravenna - 37° Trofeo Michele Zaccaria, riservato alle Categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores organizzato dal Rinascita Team Romagna. Il 2008 Alex Gaddoni (foto) si è confermato in grande forma vincendo nei 100 farfalla, nei 200 farfalla, nei 200 misti e piazzandosi secondo nei 400 misti. Filippo Cartilari (Ragazzi, 2010) è salito sul secondo gradino del podio nei 50 rana; Filippo Rondinini (Juniores, 2006) ha conquistato la medaglia di bronzo nei 400 misti, così come Nicola Bruschi (Juniores, 2006) nei 100 dorso e Gian Carlo Duran (Ragazzi, 2010) nei 50 rana. In campo femminile hanno brillato Giada Minelli (Juniores, 2008), seconda nei 200 farfalla, ed Andrea Maltoni (Cadette, 2006) argento nei 400 misti e bronzo nei 50 dorso, in cui ha nuotato sotto al tempo limite per i Campionati italiani di Categoria estivi assicurandosi la partecipazione, aggiungendosi a Gaddoni che già aveva conquistato l’ammissione nei 100 e 200 farfalla e nei 200 misti.