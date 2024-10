Nuoto - trofeo città di rimini. Rondinini non perdona: doppio oro nei 200 farfalla e nei 400 misti

Primo fine settimana di gare ufficiali per il Nuoto Sub Faenza. Nel quarto Trofeo Città di Rimini in vasca corta, andato in scena domenica scorsa, i ragazzi e le ragazze delle categorie Esordienti A, Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores, hanno conquistato il quinto posto nella classifica a squadre. Tra gli Juniores, Filippo Rondinini (foto) ha vinto nei 200 metri farfalla e nei 400 misti; bene anche Luca Balestri terzo nei 100 farfalla. In campo femminile Penelope Sangiorgi si è piazzata seconda nei 100 dorso e nei 400 misti e terza nei 50 dorso; per Giada Minelli 3° posto nei 200 farfalla; nello stile libero Anna Bolzon ha vinto i 50 e i 100 (terza nei 200 e nei 400); seconda Greta Amadei nei 400 misti. Nei Ragazzi bronzo per Linda Martelli nei 200 rana. Tra gli Esordienti A, Federico Cacciari ha vinto nei 100 dorso, nei 100 farfalla e nei 200 stile libero come Edoardo Ragazzini nei 200 misti; 2° Tommaso Alberelli nei 200 misti e terzo nei 100 rana. Terzo posto per Alessandro Penazzi nei 100 dorso. Bene Maria Morini prima nei 200 misti, mentre Sofia Baraccani ha chiuso terza nei 100 rana. Nel Trofeo Giovani Promesse di Rimini invece, i faentini hanno partecipato con gli Esordienti B1 e C. Tea gli Esordienti B1, Simone Lippi è arrivato primo nei 50 farfalla e nei 50 rana e terzo nei 100 misti; Francesco Bandini primo nei 50 dorso; Christian Della Monica terzo nei 50 dorso; Amelia Bolzon seconda nei 50 rana ed Adelaide Ragazzini terza nei 50 rana. Fra gli Esordienti C, Marco Pini ha vinto nei 25 dorso e nei 25 stile libero. Secondo posto per Gianni Lombardi nei 25 stile libero, per Leonardo Bertaccini nei 25 dorso e per Rita Aurora Fiorentini nei 25 dorso.