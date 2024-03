Nuoto. Trofeo Motion, Rnr ok. E Bravaccini stupisce

Secondo trofeo extra-federale di nuoto della stagione alla piscina comunale di Forlì, organizzato da Rari Nantes Romagna. Infatti è andato in scena il 2º Trofeo Motion, azienda del territorio forlivese e principale sponsor della Rari Nantes Romagna, che si è svolto all’insegna di grandi numeri con una partecipazione maggiore di quella della precedente edizione.

A questo meeting Fin, con la collaborazione del comitato provinciale Aics, hanno partecipato 620 atleti provenienti da tutta Italia, rappresentanti di ben 28 società, per un totale di 1.800 presenze in gara. Lo staff eventi della Rari Nantes Romagna, con il patrocinio del Comune di Forlì e la collaborazione della società di gestione Piscinae, è riuscito a consolidare un appuntamento sportivo che vuole diventare un punto fisso nel calendario agonistico, un riferimento per le società della Regione e non solo.

Al termine si è classificata al primo posto la Cn Uisp Bologna, che ha portato in gara ben 145 atleti. Si è difesa molto bene anche la Rari Natens Romagna (foto) che, con poco più della metà (53) dei suoi atleti totali è riuscita a conquistare il secondo posto a soli 200 punti dalla prima. Terzo il Padova Nuoto.

Due gli ospiti della manifestazione, atleti di livello internazionale: Marco Orsi, bolognese tesserato Cn Uisp Bologna e per la Polizia di Stato, pluricampione italiano, e l’altoatesino Stefano Ballo, già olimpico a Tokio e primatista italiano nella 4x200 stile libero.

Fra tutti gli atleti della Rari Nantes si è distinto Luca Bravaccini (classe 2005), secondo assoluto nei 50 farfalla, alle spalle di Orsi, col proprio personale (24’’77), davanti a Ballo. Il tempo gli ha consentito di vincere nella categoria Cadetti e ottenere il riconoscimento per la ‘migliore prestazione tecnica della manifestazione’, premio datogli direttamente da Silvia Camporesi di Motion Italia. Bravaccini si è classificato 3° poi nella difficile australiana, vinta dal faentino Alex Gaddoni. Nell’australiana al femminile buona performance dell’alteta della Rari Nantes Giulia Morgagni (classe 2008), giunta settima.

u. b.