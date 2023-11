Nuoto. "Trofeo Sapio». Gigliati al top

Un oro, due argenti e due bronzi, si chiude con un nuovo record regionale e una manita di medaglie la prima uscita stagionale lontano da casa per la Florentia del nuoto, protagonista al prestigioso Trofeo Nico Sapio di Genova. Medaglie pesanti e prestazioni ad alta quota per l’argento olimpico Lorenzo Zazzeri che oltre al bis oro e argento nei 100 e nei 50 sl, mette in valigia il pass per gli Europei di Otopeni con un 46”69, che gli vale la quarta prestazione personale di sempre e la terza in assoluto della manifestazione alle spalle di Ceccon e Razzetti.

Podio e tempo personale anche per la giovanissima Emma Vittoria Giannelli, che dopo lo storico record giovanile strappato alla Quadarella agli ultimi assoluti di categoria a Roma, negli 800 sl femminili si arrende alla regina del mezzo fondo europeo, salendo sul secondo gradino del podio. Stesso discorso per l’altra Caravella gigliata, Matilde Biagiotti che torna a Firenze con il suo personale e due bronzi nei 200 e 400 stile libero.

Nei 50 farfalla maschili con 23.44 Edoardo Valsecchi sfiora il podio, ma firma il nuovo record regionale.