Nuoto Uisp di Cascina e Pisa trionfa in Coppa Toscana

Ottimi risultati in Coppa Toscana, alla Piscina Rosi la Bastia di Livorno, per la compagine della Nuoto Uisp, piazzatasi al terzo posto della classifica generale su oltre 40 società toscane. Una squadra composta anchce dal gruppo dell’Abc Nuoto Pisa, assieme al quale erano stati qualificati ben 38 atleti. Un risultato che va ben oltre le aspettative della dirigenza e che dimostra la bontà del progetto intrapreso l’anno scorso grazie all’ottimo lavoro dei tecnici che seguono i ragazzini più giovani a Cascina e Pisa. Nel dettaglio, in evidenza il classe 2011 Matteo Bianucci che vince il titolo toscano in ben tre gare, 50 farfalla, 50 e 100 stile confermando la sua ecletticità, Alessandro Cini classe 2011 si aggiudica l’argento sia nei 50 farfalla che nei 100 mx , Brando Lascialfari classe 2012 si aggiudica il bronzo nella gara dei 50 stile.

Tra le ragazze ottima prova di Elena Lagaxo (2012) che conquista ben tre podi, argento nei 100 stile e nei 100 dorso, bronzo nei 400 stile; Marta Coppo del 2013 ottimo argento nei100 stile. Nella staffetta si aggiudica l’oro, nella 8 X 50 stile Matteo Bianucci, Emma e Noemi Murgia, Andrea Arrighi, Elena Lagaxo, Ginevra Bulleri, Brando Lascialfari ed Alessandro Cini. Bronzo bronzo nella 4X50 mista maschi con Matteo Bianucci, Giovanni Sbragia, Alessandro Cini ed Andrea Arrighi, e tredicesimo posto femminile per con Emma Murgia, Virginia Petralli, Angelica Lombardi ed Elena Lagaxo. Ottime le prestazioni di tutti gli altri atleti tra cui Iacopo e Tommaso Alderigi, Diego Andrei, Luca Barbani, Gabriele Bendinelli, Rei Berberi, Sara Bregni, Andrea Campanile, Jacopo Cappelletto, Vittoria Ceccotti, Nicola Chini ,Alice Costa, Lara D’Allestro, Simona Di Lupo, Ilia Fiorito, Mario Gotta, Mattia Guarini, Vera Lanatà, Dario Meucci, Edoardo Narducci, Christian e Lorenzo Nocchi, Alberto Pugi, Simone Ramaccini, Emma Riela Davide Rofrano, Eleonora Volpi e Leonardo Zambianchi. Si conclude cosi la parte invernale dell’attività esordienti con il miglior risultato auspicabile.