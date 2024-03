NUOTO. Una cinquina di bronzo per la Futura

Cinque medaglie di bronzo, ottenute nella massima kermesse regionale in una sfida conclusasi in due atti. E’ il bottino raggranellato dalla Futura, al termine del del campionato regionale di nuoto. Una competizione che è andata in archivio pochi giorni fa a Livorno. Per quanto concerne il campionato maschile, la copertina è indubbiamente per Pascal Branda, salito tre volte sul gradino più basso del podio, ossia nei 200, nei 400 e nei 1500 stile. Stesso risultato colto, nella manifestazione femminile, anche da Marta Bennati nei 50 stile ed Alessia Mazzoni nei 100 stile. Alla trasferta livornese hanno preso parte con buoni riscontri cronometrici anche Giulia Poggiolesi, Vittoria Gestri, Chiara Tasselli, Ginevra Fissi, Marco Nuti, Diego Tempestini Marqueno, Andrea Ciardi, Nicholas Mati, Guglielmo Lanubile, Ettore Neri, Vittorio Lanubile e Lapo Gori. Il gruppo del sodalizio presieduto da Roberto Di Carlo riprenderà dunque gli allenamenti in vista delle prossime uscite, con l’obiettivo di confermarsi competitivo nella fase di una stagione che è ormai arrivata nella sua fase cruciale.