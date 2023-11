Nuoto. Virtus Buonconvento sempre sugli scudi. Vinto il Trofeo Extremo di Colle Val d’Elsa

Le stelle giallonere della Virtus Buonconvento sono tornate subito a brillare nelle competizioni natatorie. A partire da Lisa Angiolini (nella foto), autrice di tre gare a rana convincenti che fanno ben sperare per i prossimi impegni italiani e internazionali. L’atleta ventottenne poggibonsese infatti è già qualificata per gli Europei di vasca corta ed è a caccia, inutile nasconderlo, del pass olimpico. Grazie anche alle prove di Lisa Angiolini, la Virtus Buonconvento si è aggiudicata il primo risultato della stagione, il successo al Trofeo Extremo, organizzato a Colle di Val d’Elsa con la collaborazione della Polisportiva Olimpia. Quasi 500 sono stati gli atleti partecipanti, provenienti prevalentemente dalla Toscana ma anche dal Lazio e dall’Umbria. Tra le portacolori della Virtus Buonconvento, benissimo è andata anche Viola Petrini, fresca di convocazione in azzurro nella nazionale giovanile di nuoto; l’altra azzurra della Virtus Buonconvento, Chiara Costagli, ha già centrato quattro qualifiche in altrettante gare per i prossimi campionati tricolori di nuoto. Ottima è stata pure la prova di Andrea Prapugicu nei 100 rana, stampando 1’01’’, crono di assoluto prestigio, mentre non si è fatta attendere Sara Batti che si conferma dorsista di razza e che è apparsa già in buonissima condizione di forma. Maya Bonanni ha invece realizzato la miglior prestazione juniores al femminile nella specialità dei 200 misti. Una nota di merito particolare va riconosciuta in conclusione agli atleti cecinesi della società Virtus Buonconvento che, pur privi della possibilità di allenarsi nella propria piscina, hanno dimostrato una reazione notevole, sia con i piccoli che nuotano nella categoria Esordienti che con i ragazzi più grandi che sono guidati dal nuovo coach Niccolò Bartolozzi.