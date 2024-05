Nuova tappa del Circuito "Corri nella Maremma". Oggi in programma la "Scarpinata dei 4 Forti"

Il circuito "Corri nella Maremma" si sposta oggi nella sua tappa più fedele, la Scarpinata dei 4 Forti Spagnoli di Porto Ercole, sempre presente nel circuito a partire dalla prima edizione del 2008. Ma la scenografica gara che si corre nel comune di Monte Argentario ha una storia molto più lunga iniziata nel 1977. Partenza alle 19 in piazza Roma a Porto Ercole, cuore del paese, per poi "arrampicarsi" sulle salite del promontorio per una kermesse che ogni anno attira tantissimi podisti. Organizzazione a cura dell’Atletica Costa d’Argento. Il record del percorso risale al 2006 quando Kogo terminò in 30’17’’ mentre al femminile il record è della Stankiewicz in 40’14’’ (2018). Quest’ultima ha anche il record di vittorie, ben 11, mentre Boscarini è recordman assoluto con 12. Solito percorso cittadino collinare di nove chilometri e settecento metri che si svolgerà tra l’abitato di Porto Ercole e i forti spagnoli che sovrastano quella zona dell’Argentario (Santa Caterina, Forte Filippo, Forte Stella, La Rocca) fino all’arrivo previsto sempre in piazza Roma a Porto Ercole.