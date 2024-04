Nuovo torneo femminile e serie B. Il Tc Viserba riparte di slancio

Un nuovo torneo femminile internazionale Itf da 15mila dollari a luglio e la Serie B che sta per partire. Il Tennis Club Viserba parte di slancio verso un’estate da ricordare. "Ospiteremo un 15mila Itf – conferma il presidente del Tc Viserba, Fabio De Santis –. Siamo orgogliosi di questo e ci attrezzeremo al meglio. L’entry list si avrà nelle settimane precedenti alla competizione, che avrà luogo dal 22 al 28 luglio, ma si parla di giocatrici attorno al 200 del ranking. Pensiamo che il nostro torneo, per il tipo di calendarizzazione, possa avere buona attrattività. Il Circolo si farà bello, contiamo di fornire l’accoglienza migliore possibile alle giocatrici. È una candidatura sulla quale abbiamo lavorato tanto e da tempo, ringraziamo il Comune che ci è stato vicino". Il torneo rappresenterà un’eccellenza per il panorama riminese e assegnerà punti per la classifica mondiale. La chicca? Proprio qui, 10 anni fa, ha vinto Jasmine Paolini, oggi numero 14 della classifica mondiale. Intanto gli atleti del Circolo sono pronti alla nuova Serie B che partirà il 28 aprile con la sfida interna contro Montecatini. Il gruppo, composto da Mazza, Bronzetti, Zanni, Di Perna, Bartoli, Zannoni, Canini, Giorgetti e Riccardi vuole salire in A2. "È la nostra ambizione – prosegue De Santis –. Affronteremo squadra di città importanti come Verona e Perugia e un buon livello di competizione. Viserba compete con queste realtà senza acquistare giocatori da fuori". È Borgo Trebbia lo spauracchio della B, ma per il resto Viserba conta di competere e di giocarsela con tutti. "Il tennis sta vivendo un momento di notorietà importante – sottolinea il sindaco Jamil Sadegholvaad –. Ben vengano i Sinner, ma abbiamo bisogno di alimentare la base e a Viserba questo lavoro lo fanno bene. Sullo sport vogliamo investire molto". Sulla stessa linea l’assessore allo sport, Michele Lari. "Conosco il grande lavoro svolto dal Tennis Club Viserba e, in questo senso, creare un ottimo gruppo di tennisti locali è estremamente importante". Il Club domenica sarà ospite in studio, tra il pubblico, della Domenica Sportiva, e verrà presentato. Sempre più in alto.

