Obiettivi FUTURi. "Una rosa ampia e poi... la salvezza»

Idee chiare di Sciaresa pure sul futuro del Rugby Sondrio in serie B.

"Non ci saranno grossi stravolgimenti, la rosa sarà più o meno quella attuale, proveremo a effettuare qualche innesto anche perché il gruppo non è numerosissimo. Vorremmo avere una rosa di 25/30 giocatori per essere tranquilli, nel rugby infortuni e indisposizioni sono parecchi nell’annata.

Nei prossimi giorni parlerò coi tecnici per vedere se c’è disponibilità a guidare la squadra anche in B.

La prossima settimana

ne sapremo di più. L’obiettivo? Sicuramente la serie B è una categoria più difficile ma credo che la nostra rosa possa ben figurare".

F.D’E.