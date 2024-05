Obiettivo Europa. An Brescia, ultimo sforzo

La squadra di pallanuoto di Brescia non parteciperà alle finali Scudetto per la prima volta in dieci anni, ma è determinata a mantenere la propria presenza in Europa. Dal 22 maggio, l’AN affronterà Ortigia nella finale per il terzo posto. Nel frattempo, si è conclusa anche la stagione in Champions League con una sconfitta contro l’Olympiacos, anche se il verdetto era già noto. I greci hanno dominato sin dall’inizio. Nel primo quarto, Papanastasiou ha aperto le marcature con due gol. Brescia è rimasta in gioco grazie ai gol di Alesiani, Lazic e Irving, chiudendo il quarto con un risultato parziale sfavorevole ma non irrecuperabile. Durante la seconda frazione, i greci hanno continuato a premere con Vamos, Gkillas e Fountoulis, mentre i Leoni rispondevano con Del Basso, Faraglia e Renzuto per un parziale di 11-8 per l’Olympiacos. Nel terzo quarto massimo vantaggio per igreci con un +6 firmato da Fountoulis. Brescia ha cercato di rimanere in partita con un rigore di Irving e un gol di Balzarini, ma la differenza di qualità tra le squadre era evidente. Nell’ultima frazione, Gkillas ha aumentato ulteriormente il vantaggio per l’Olympiacos. I gol di Dimou e Del Basso hanno aggiornato il tabellino marcatori, ma non sono stati sufficienti a ribaltare il risultato, che ha visto l’Olympiacos prevalere per 17-12.

No fa drammi Sandro Bovo, come accaduto anche per la semifinale persa con Savona: "È stata una gara in cui abbiamo dato spazio ai giovani. Abbiamo avuto difficoltà in difesa con un uomo in meno e loro sono stati molto efficaci al tiro. In attacco abbiamo fatto buone cose, subendo contropiedi evitabili". Balzarini, uno dei giovani del gruppo bresciano, vive il tutto come un’opportunità di crescita: "Questa partita chiude il nostro capitolo in Champions per quest’anno. Abbiamo giocato bene a tratti, ma alcune ingenuità ci hanno penalizzato. Ora dobbiamo concentrarci sulla finale per il terzo posto contro Ortigia per concludere bene la stagione". Con l’obiettivo di garantire la propria partecipazione alle competizioni europee nella prossima stagione. Serie al meglio delle tre gare, il fattore campo è a favore degli uomini di Sandro Bovo.