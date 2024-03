Occasione per Dalla Porta. Correrà il Gp di Catalunya

"Sono molto felice di annunciare che questo weekend io e il Team Altogo racing saremo impegnati come "wild card" al gran premio di Catalunya del mondiale Supersport. Faremo il massimo: siamo molto carichi". E’ la dichiarazione di intenti di Lorenzo Dalla Porta, che debutterà il prossimo fine settimana inaugurando così la propria stagione agonistica. Anche se, almeno per quest’anno, dovrà accontentarsi di alcune comparsate, per quel che riguarda la Supersport: la sua nuova scuderia aveva presentato una richiesta d’iscrizione che è stata tuttavia rifiutata e il pilota di Montemurlo correrà in primis nel Campionato Italiano Velocità.

Ciò non vuol dire che non potrà tornare sporadicamente a respirare l’aria delle competizioni internazionali, in quel campionato in cui nel 2023 era riuscito a totalizzare 44 punti nel giro di poche gare (ma nel quale non era riuscito a rimanere per una serie di condizioni sfavorevoli). Adesso tornerà in pista con la sua Yamaha R6 sul tracciato di Barcellona, nel gran premio di Catalogna che prenderà il via a partire da venerdì prossimo. E difficilmente passerà inosservato: si tratta pur sempre di un campione del mondo Moto3 e fa quasi effetto pensare che siano trascorsi poco più di quattro anni e mezzo dal titolo iridato. Nel mezzo ci sono state anche le stagioni in Moto2, tutt’altro che esaltanti e nelle quali è stato condizionato anche da alcuni guai fisici che gli hanno impedito di esprimersi al meglio.

Il prossimo giugno taglierà il traguardo delle ventisette candeline: Lorenzo è nel pieno della maturità e dovrà sfruttare il palcoscenico offerto dal CIV e (soprattutto) dalla Supersport per (ri)mettersi in corsa. Già debuttare in Spagna con almeno un piazzamento sul podio sarebbe ottimo, in primis per il morale. E per pianificare le mosse futura di quella che dovrà essere l’annata del riscatto: Dalla Porta sa bene che un 2024 da protagonista gli (ri)aprirebbe porte che al momento sono chiuse, come l’opportunità di passare in Superbike nel 2025. O di rientrare nel Motomondiale, per una suggestione che il diretto interessato non ha davvero mai messo da parte.

Giovanni Fiorentino