Oggi in pista alla ’bathurst’ in australia. Valentino fa 45: compleanno alla 12 Ore

Valentino fa 45. E per brindare al meglio al compleanno ha scelto la pista. Torta e candeline gli arriveranno oggi, in Australia, un attimo dopo aver chiuso le prove e le qualifiche per la 12 Ore di Bathurst che Rossi correrà domani (arrivo e podio quando in Italia saranno le 7.45 di domenica mattina).

Rossi sarà in pista in questa 12 Ore per quello che sarà l’ultimo vero test prima di accendere il motore della sua stagione nel Mondiale Endurance che vivrà il clou nella prossima 24 Ore di Le Mans.

Rossi oggi salirà a bordo della BMW M4 Gt3 e avrà come compagno di avventura Marciello. Il team sarà ancora una volta quello dei suoi amici, Wrt e proprio con loro, oggi Valentino brinderà ai suoi 45 anni.

Dopo la 12 Ore australiana il ritorno in Italia con un occhio all’inizio del Mondiale MotoGp.

Riccardo Galli