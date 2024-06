Oggi prime gare. Bouih cerca la finale nei 3000 siepi

Iniziano domani all’Olimpico di Roma gli Europei e il primo dei reggiani a scendere in pista è Yassin Bouih, domani alle 10,10 sui 3000 siepi, con diretta Rai, oltre che Sky il cui commentatore è Stefano Baldini. Bouih, 27 anni, è allenato da Vehid Gutic e tesserato per le Fiamme Gialle, dopo essere cresciuto nell’Atletica Reggio. Vanta 9 presenze in nazionale senior ed è al suo primo Europeo in pista. Per Bouih si tratta intanto di superare il primo turno di semifinale, con 8 atleti ammessi alla finale per ogni batteria. Sulla carta è più che fattibile, visto che con il suo 8’18’’37 è nono, lontano solo 6 secondi dal primo che è lo spagnolo Daniel Arce con 8’12’’28. Va detto che i primi 20 sono tutti racchiusi in una forbice di soli 10 secondi. La finale è prevista per lunedì alle 22 con un recupero di oltre 48 ore.