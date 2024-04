Olimpiadi, Bruni e il Settebello nel girone A. Ecco con chi dovranno vedersela a Parigi

Croazia, Romania, Grecia, Stati Uniti e Montenegro. Queste le selezioni che Lorenzo Bruni e i compagni del Settebello affronteranno nella fase iniziale del prossimo torneo olimpico. Il sorteggio per le Olimpiadi di Parigi 2024 si è svolto pochi giorni fa a Doha e ha visto l’Italia far parte del girone A. Per una competizione alla quale il pallanuotista pratese tiene particolarmente: fra poco meno di una settimana taglierà il traguardo dei trent’anni e una medaglia olimpica rappresenterebbe la ciliegina sulla torta di una carriera che sin qui lo ha visto vincere due Scudetti con la Pro Recco. Lorenzo è ormai da anni una colonna della Nazionale guidata dal commissario tecnico Sandro Campagna ed è praticamente certo di un posto nella rosa che affronterà i giochi, considerando che lui stesso ha contribuito alla conquista del pass durante gli scorsi Mondiali. Prima di allora, sarà determinato a concludere la stagione di club nel migliore dei modi: anche grazie alle sue prestazioni, la Rari Nantes è in seconda posizione nella classifica della Serie A1, a sole tre lunghezze dalla capolista Recco.

Giovanni Fiorentino