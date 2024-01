Omag-Mt cerca l’impresa. "Busto Arsizio corazzata. Ma tutti possono fallire»

Parte la Pool Promozione di A2 femminile ed è subito big-match. Oggi, alle 17, arriva al PalaMarignano la corazzata Busto Arsizio, una seria pretendente alla promozione in A1. Le padrone di casa della Omag Mt San Giovanni giocheranno subito concentratissime per fare più punti possibili per coltivare il sogno play-off. In questa fase cruciale saranno 10 partite come 10 finali emozionanti per la Omag-MT, che sfiderà di fatto in andata e ritorno le prime 5 squadre del girone A di serie A2, ora comprese in un’unica classifica con le migliori 5 del girone B tra cui San Giovanni appunto.

Grandi protagoniste quest’oggi tra le avversarie saranno certamente le ex Zie Ilaria Bonvicini, Lana Conceicao ed Elisa Zanette, attaccanti di altissimo livello. Nell’attuale classifica, però, dove tutte le squadre della Pool Salvezza si sono portate dietro i punti della regular season OMAG-MT San Giovanni parte con uno svantaggio di 6 punti, ereditati dalla regular season, trovandosi attualmente all’ottavo posto del girone con 34 punti, mentre il quinto posto, occupato da Messina, rappresenterebbe il primo posto utile come pass per i playoff. Ecco perché parte da oggi una vera e propria rincorsa al sogno della A1. Ma Ortolani e compagne hanno già ampiamente dimostrato di possedere tutte le carte in regola per esprimere un volley efficace, figlio di un servizio preciso ed una solida correlazione muro-difesa.

Giorgia Caforio, libero titolare, ha ribadito: "Noi ci crediamo perché tutte le squadre possono incappare in una giornata storta e vogliamo giocarci con tutti le nostre chance. A Perugia in Coppa Italia ci siamo guardate negli occhi ed abbiamo sfiorato il tie-break in casa di una squadra candidata alla A1".

Il coach Matteo Bertini dal canto suo spiega: "Ogni partita di questa seconda fase va affrontata come fosse una finale. Se vogliamo centrare i play off dobbiamo cercare di recuperare il gap accumulato nella prima fase. Sappiamo di incontrare subito una squadra molto forte che arriva da una grande partita giocata in Coppa Italia e servirà una super prestazione per cercare di metterle in difficoltà. Giochiamo in casa e dobbiamo sfruttare questo vantaggio, abbiamo bisogno ancor di più del calore dei nostri tifosi che non è mai mancato durante l’arco di tutta la stagione".

Luca Pizzagalli