Opes Toscana Calcetto. I Diavoli dei Balcani super. In finale nel Precampionato

C’è il nome della prima finalista nel torneo Precampionato di fascia A organizzato dall’Opes Toscana Calcetto. Si tratta dei Diavoli dei Balcani che, dopo aver vinto il girone B, hanno letteralmente dominato la semifinale della competizione. Si sono infatti imposti 10-1 sul Lesagora, strappando il pass per la finalissima. Scatenato Adem Mehdihoxha con un poker, a cui fa seguito la tripletta di Gega, la doppietta di Klajdi Mehdihoxha e il gol di Jeshili. Per il Lesagora rete della bandiera di Sale. L’altra finalista uscirà dalla semifinale fra Manchavevi

e Altrodafa. Passando al tabellone di fascia C, anche qui troviamo la prima finalista. Parliamo dei Masterfurios che si impongono di misura 3-2 sui The Gunners. Decisive la doppietta di Geloso e il gol

di De Luca, che vanificano le marcature di Fabbiano e Nocerino. L’altra finalista emergerà domani dal confronto a Iolo fra Il Vergé

e il Gallotasaray. Stasera invece doppia semifinale nel tabellone di fascia B. Alle 21

a Iolo giocheranno Red Lion c5-Cdp Bacchereto. A seguire scenderanno in campo Divano Kiev e Real Madrink. In attesa della conclusione del torneo Precampionato, scatta il conto alla rovescia per l’inizio del campionato targato Opes Toscana Calcetto. Il fischio d’inizio

è in programma per il 30 ottobre. Ci sono quindi gli ultimi giorni per le iscrizioni. Per informazioni: 33572.99.990.