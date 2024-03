OraSì, arriva lo scatto d’orgoglio. Ravenna da tre è una sentenza

Logimatic Ozzano

88

Ora Sì Ravenna

93

OZZANO: Cortese 11 (1/9, 3/6), Abega 31 (7/11, 3/4), Bastone (0/3), Filippini 11 (5/10, 0/1), Bechi 17 (5/8, 1/3); Balducci 5 (0/2, 1/3), Martini 6 (3/4), Piazza 7 (0/3, 2/5), Myers, Terzi. Ne: Zambianchi, Zanasi. All. Conti.

RAVENNA: Paolin 24 (2/4, 5/7), Panzini 14 (1/1, 4/8), Nikolic 12 (3/4, 2/4), Onojaife 10 (5/6), Ferrari 5 (1/1, 1/4); Bedetti 7 (2/3, 1/2), Dron 19 (1/1, 3/4), De Gregori 2 (1/4, 0/1), Ne: Brunetto, Galletti, Allegri. All. Bernardi.

Arbitri: Guarino e Palazzo.

Note. Parziali: 17-30, 39-53, 59-72. Usciti per falli: Cortese, Abega. Tiri da due: Ozzano 21/50, Ravenna 16/24. Tiri da tre: Ozzano 10/22, Ravenna 16/30. Tiri liberi: Ozzano 16/21, Ravenna 13/19. Rimbalzi: Ozzano 35, Ravenna 33. Assist: Ozzano 23, Ravenna 29.

Rischia di rovinare quanto fatto di buono, l’Ora Sì, con un ultimo quarto di sofferenza ma alla fine i ravennati battono 93-88 la Logimatic Group Ozzano, grazie soprattutto, alle grandi percentuali nel tiro da 3: addirittura 16/30 per un sontuoso 53%. Ma dopo essere stati avanti anche di 19 punti nel terzo quarto (72-53) Ravenna a 2’ dalla fine viene raggiunta sul 86-86 proprio con una tripla di un incredibile Abega, capace di mettere a referto 31 punti. Il quarto fallo di Abega manda in lunetta Dron che ne mette solo uno ma consente ai bizantini di rimettere il naso avanti (86-87).

Bechi sbaglia e Dron serve Onojaife che non sbaglia: 86-89 a 1’12’’ dal termine. Piazza sbaglia il tiro per Ozzano e Paolin invece realizza da 3 (86-92) a 26’’ dalla conclusione. Sono i punti che mettono ko Ozzano: Abega segna due liberi ma ormai non c’è più tempo, perché Paolin fa 1 su 2 ai liberi per il finale a favore dell’Ora Sì 93-88. Che sia la serata del tiro da 3 lo si vede subito: l’Ora Sì è avanti 9-4 grazie a Panzini con la terza realizzazione consecutiva da tre per Ravenna, sempre con un giocatore differente. Il primo a rompere l’incanto è lo stesso Panzini, ma i romagnoli sbagliano poco o nulla al tiro e sembrano decisamente staccare i rivali, volando 26-14 (poi 30-17) con l’ennesimo canestro da tre di Paolin. L’inizio del secondo quarto è favorevole a Ozzano che con la tripla di Cortese si porta a -6 (29-35). Ravenna, però, non ci sta e Panzini certifica il +17 sul 50-33 per andare all’intervallo lungo sul 53-39. Anche nel terzo periodo, Ravenna martella da 3 e trova il massimo vantaggio a 1’49’’ dalla fine del quarto: +19 (72-53). Ma qui i romagnoli si fermano e da un quarto dominato si fanno avvicinare sino al 72-59, soffrendo poi tremendamente sino al termine, per fortuna con il lieto fine. Ugo Bentivogli