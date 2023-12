Ore 14,30 al Bonori: l’Emil Banca rischia contro San Benedetto

Ultimo appuntamento casalingo per l’Emil Banca che, alle 14,30, al Bonori, ospita San Benedetto nell’anticipo della ottava giornata. Sfida favorevole ai ragazzi di Francesco Brolis, ma da affrontare con attenzione visto il che San Benedetto ha imposto il pari al Modena, squadra con cui il Bologna condivide la seconda piazza. Emil Banca a caccia della vittoria, per non perdere punti dalla capolista Romagna, ma rimaneggiata da qualche assenza che non va a intaccare la qualità e la profondità di un organico di assoluto livello.