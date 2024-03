Ore 16 al centro Barca: l’Ht Bo di Facundo attende il Potenza Picena Nella seconda giornata di A1 di hockey su prato, l'Hockey Team Bologna sfida il Potenza Picena per la prima volta in casa. Dopo la sconfitta contro il Bondeno, la squadra di Amorosini cerca la vittoria per puntare alla promozione. Altri incontri in programma e classifica attuale.