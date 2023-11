Orienteering. Masi tricolore nella staffetta

Ancora la Masi sugli scudi nel mondo dell’orienteering. Ai Piani di Praglia (Genova), la staffetta tricolore viene conquista proprio dalla Masi con il tempo di 1.56.56 grazie alle prove di Francesco Mariani, Alessio Tenani e Giacomo Zagonel. Se i maschietti conquistano l’oro e lo scudetto, le ragazze Masi sfiorano l’impresa, inchinandosi solo all’Us Primiero. Per Caterina De Nardis, Margherita Buganè e Francesca De Nardis arriva la medaglia d’argento.

"Una bella prova per noi – spiega Alessio Tenani –. Siamo tornati in bosco, dopo una stagione in cui ci si è concentrati sulle Sprint cittadine. Il segreto è stato quello di non strafare per interpretare una gara pulita".