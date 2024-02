Oro per il Centro sport

È un medagliere ricco di soddisfazioni quello del Centro sport terapia judo Ravenna al 4° trofeo Bizantino Citta’ di Ravenna di nuoto pinnato. Le gare si sono svolte nelle vasche della piscina comunale ’Gianni Gambi’, in via Falconieri. La società ravennate si è messa in luce nella categoria disabili, portando Daniele Vicari Daniele, Sara Lazzari, Matteo Laghi, Flavia Bondi, Sofia Caselli, Davide Padovan, Emanuele Penazzi e Raffa Altomare sul gradino più alto del podio nei 50 metri. Il club ravennate è costituito da una sessantina di ragazzi, ma solo una decina è stato in grado di cementarsi in una gara nella vasca ‘grande’ da 50 metri. Chi non è sceso in acqua, accompagnato dagli educatori, ha gremito la tribuna, supportando i compagni di squadra.

Alla fine, è stata una festa per tutti, sia per i medagliati, che per i tifosi. Una bella giornata di sport e di condivisione di valori sportivi.

L’associazione sportiva Centro sport terapia judo Ravenna, allenata dal tecnico federale Silvia Pagliai, pur operando da tempo nel nuoto agonistico, ha comunque inserito da qualche anno anche il nuoto pinnato nel proprio programma agonistico.