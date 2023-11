Ospite il presidente del coni malagò. Il Karate-Tarulli di Tolentino al ’Festival Storie’

Sono stati consegnati al teatro di Caldarola dei riconoscimenti a società e atleti che si sono distinti nel 2023 in occasione della tappa del Festival Storie "Gino Bartali, il Campione e il Giusto". Alla presenza di Giovanni Malagò, presidente del Coni; di Fabio Luna, presidente del Coni Marche, e di Giampiero Feliciotti, del presidente dell’unione montana dei Monti Azzurri, sono state premiate diverse realtà del territorio tra cui anche il Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli di Tolentino, con le campionesse italiane di karate Csen (Centro sportivo educativo nazionale) Sara Leonangeli, Matilde Corvatta, Angelica Smarchi e Giulia Bacaloni. È stato invitato pure Lorenzo Cicconofri per i risultati. Ad accompagnare gli atleti il maestro Wilfredo Caveda, l’istruttore Stefano Scagnetti, e il dt Fabrizio Tarulli, al quale è stata consegnata una targa per l’impegno e i traguardi raggiunti.