Ottava edizione della rassegna. "Memorial D’Amico». Erylmaz in evidenza

Halit Erylmaz vince e convince all’ottava edizione del Memorial Pio D’Amico. La grande boxe targata Fight Gym ha visto disputarsi il torneo di pugilato agli impianti sportivi di via Leoncavallo. I beniamini locali che hanno dato vita ad una serata spettacolare opposti ad avversari campani di tutto rispetto guidati all’angolo, con gli altri maestri, da un Mirko Valentino in forma smagliante. Le aspettative della Fight Gym sono state raggiunte poiché sia che nelle sconfitte che nelle vittorie hanno visto i ragazzi gettare il cuore al di la dell’ostacolo con un brillante rientro dell’argento europeo Jonathan Pisano, reduce da un lungo e brutto infortunio, affermarsi prima del limite contro Mario Frola avversario di tutto rispetto. Sicuramente positiva anche la prova del professionista Halit Eryilmaz, al suo secondo match a torso nudo opposto al georgiano Khvicha Gigoashili, pugile di grande esperienza. Raffaele D’Amico, maestro da sempre di Halit Erylmaz ha potuto testare nel corso delle sei riprese le capacità tecniche e di tenuta del proprio allievo che ha condotto il match in crescendo ottenendo così la sua seconda vittoria da professionista.

Vittoria poi nei 63 chili di Isabel Ronsini (Leonica Boxe) su Noemi Culicchi (Fight Gym Grosseto); nei 52 chili di Alessandro Di Marco (Medaglia d’Oro) su Andrea Corridori (Fight Gym Grosseto); nei 52 chili di Luca Palazzo (Drago Boxe) su Ethan Marcucci (Fight Gym Grosseto); nei 54 chili di Francesco Liberti (Fight Gym Grosseto) su Giovanni Paolo Lucia (Medaglia D’Oro); nei 60 chili di Cristian Biliotti (Fight Gym Grosseto) su Emanuele Pagnini (Drago Boxe); nei 67 chili di Gennaro D’Angelo (Medaglia D’Oro) su Filippo Baldi (Fight Gym Grosseto); nei 63 chili pari tra Mohamed Chtioui (Fight Gym Grosseto) e Raffaele Capasso (Medaglia D’Oro); nei 69 chili vittoria di Davide Ranucci (Polisportiva Olympic Planet) su Alessandro Madonna (Fight Gym Grosseto); nei 75 chili di Tommaso Geraci (Fight Gym Grosseto) su Michele Buono (Nerone Boxing Martial Arts).