Ottimi risultati al Meeting Nazionale di Ancona. Oro e bronzo per l’Alga. Falciani in evidenza

Un oro e un bronzo per l’Alga Atletica Arezzo al Meeting Nazionale di Ancona, dove in pista sono scesi 60 ragazzi e ragazze della società aretina. La manifestazione è tornata a riunire atleti da tutta la penisola nel capoluogo marchigiano per un confronto di inizio stagione nelle diverse categorie e nelle diverse specialità di velocità, salti e lanci. In questo contesto d’eccezione, la squadra dell’Alga Atletica Arezzo è riuscita a ben figurare con un oro, un bronzo e numerosi record personali che certificano la bontà della preparazione impostata allo stadio di atletica Tenti e che permettono di guardare con rinnovata fiducia ai prossimi campionati regionali e nazionali.

Il miglior risultato porta la firma di Mattia Falciani del 2012 che ha vinto nel salto in alto tra i Ragazzi con 1.60 metri, registrando un’ottima prestazione per la categoria con cui ha staccato di ben nove centimetri i suoi coetanei sul podio. Tra gli assoluti è emerso Riccardo Cincinelli del 2005 che, nei 60 ostacoli, ha prima centrato l’accesso alla finale con il quarto miglior tempo e poi ha meritato il terzo posto con 8.55 secondi con cui ha anche festeggiato la qualificazione per i Campionati Italiani promesse Indoor dove potrà competere per il tricolore.

Due prove positive nella velocità sono arrivate con Nicholas Gavagni del 2006 e con Lorenza De Silva del 2007: il primo ha chiuso i 60 piani tra gli Uomini all’undicesimo posto tra trecentotrentuno iscritti con 6.96 secondi, mentre la seconda è arrivata quindicesima nei 200 piani tra le donne con 26.10 secondi tra centosettantanove atlete. Un successo è stato siglato anche da Federico Rubechini del 2004 che, cresciuto nell’Alga Atletica Arezzo, ha trionfato nel salto in alto con 1.97 metri.

"Questa trasferta è stata vissuta dal nostro settore giovanile al completo che ha potuto vivere un’esperienza in una competizione di altissimo livello" ha spiegato Gloria Sadocchi, dirigente e tecnico.