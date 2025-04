Otto viareggini convocati nella Nazionale italiana di beach soccer per il Mondiale

Parla sempre viareggino la Nazionale italiana di beach soccer. Il commissario tecnico Emiliano Del Duca ha infatti convocato ben otto viareggini per il raduno in programma da lunedì 7 fino a sabato 12 aprile al Centro di preparazione olimpica di Tirrenia, a Pisa, in previsione del Mondiale che si giocherà poi dall’1 al 11 maggio alle Seychelles. Di questi 8 viareggini 3 sono della Farmaè Viareggio Beach Soccer (Gianmarco Genovali, Alessandro Remedi e Matteo Santini) e 5 del Lenergy Pisa Beach Soccer (Leandro Casapieri, Luca Bertacca, Tommaso Fazzini, Luca Barsotti e Fabio Pugliese). Della VBS ci sono poi anche i nuovi acquisti naturalizzati Camillo Augusto e Gean Pietro. Dunque il Viareggio ha 5 suoi giocatori in Nazionale azzurra. Mentre il Pisa ne ha 6 avendo fra i suoi convocati anche l’altro portiere Samuel Martino. Ieri sono stati sorteggiati i gironi. Poi, dopo la prossima settimana di raduno a Tirrenia, ecco che il successivo martedì 15 aprile gli azzurri voleranno poi a Funchal, in Portogallo, dove domenica 20 e lunedì 21 aprile disputeranno due amichevoli contro i padroni di casa della nazionale lusitana di un altro nuovo innesto bianconero: Jordan. Dunque doppio test per Pasqua e Pasquetta per l’ItalBeach che a meno di un mese dal mondiale delle Seychelles è già carica.