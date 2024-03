"Over Forever domina il campionato di beach tennis Uisp-Lab84 Cup Heroe’s: Smashers ed Enterprise alle sue spalle"

Si è disputata la 17ª giornata del campionato provinciale di beach tennis indoor aderente al circuito Uisp-Lab84 Cup Heroe’s. Prosegue la marcia in vetta di Over Forever, che supera nettamente l’Idraulica Cucchi. Alle spalle della capolista, vincono anche Smashers ed Enterprise.

I risultati: Smashers-Bagno Vela 5-0, H2O-Mem & Co 0-5, Over the Top-Enterprise 1-4, Over Forever-Idraulica Cucchi 4-1; ha riposato Bagno Andreucci. Recuperata Bagno Andreucci-Over the Top 5-0. La classifica: Over Forever 179; Smashers 162*; Enterprise 159; Over the Top 123; Bagno Vela 118; Bagno Andreucci 115; Mem & Co 66; Idraulica Cucchi 65; H2O 3**. Ogni *, una gara in meno.

m. lo.