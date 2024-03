Padel. Al via l’evento ’Coppa dei club’ di Padelmaniac

E’ tutto pronto per l’appuntamento più importante di primavera nel mondo toscano del Padel: da sabato 23 marzo scatta la nuova ’Coppa dei Club’ della Msp la cui organizzazione è affidata all’Asd Padelmaniac, neonata realtà della provincia di Pistoia. Saranno sette le squadre ai nastri di partenza che si sfideranno per andare a decretare coloro che potranno accedere alla finale del "The Village Padel&Tennis" di Grosseto.

Si sfideranno in questa fase l’Oasi Padel di Agliana, il Padelmaniac di Montecatini Terme, il Livorno Padel, due compagini del Pisa Padel Club (’Vibora’ e ’Bandeja’) e le squadre A e B del The Village Padel&Tennis. Un percorso che si apre questo sabato con gli scontri fra le due squadre grossetane (gruppo C), le due pisane (gruppo B) ed il derby Oasi-Padelmaniac (gruppo A). Ricordiamo che chi si aggiudicherà il titolo potrà guadagnare il pass per la fase nazionale della "Coppa dei Club" organizzata sempre dalla Msp.