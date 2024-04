Padel, esordio vincente per il Club Faenza contro Forlimpopoli

Esordio vincente per la squadra di Padel del Tennis Club Faenza, che nel primo impegno interno nel campionato di Serie C regionale, ha battuto il Campo Centrale Forlimpopoli per 3-0. Nel primo incontro successo combattuto per la coppia Neri – Branger, impostisi 6-3 3-6 6-2. Più agevoli le vittorie di Palmisano e Ruiz, 6-1 6-1, e di Idà - De Palma, 6-0 6-3. La squadra faentina è composta da Michael Barberini, Angel Ruiz Munoz, Alberto Valtieri, Marcello Sportelli, Marco Neri, Andrea Ciani, Massimiliano Idà, Francesco Palmisano, Gianluca De Palma, Gabriele Tronconi e Matias Branger. Quest’anno, appena al suo secondo anno di vita, il Tennis Club Faenza Padel è stato ammesso alla Serie C regionale dopo essere arrivato alla finale playoff della Serie D. Domenica prossima ancora in casa contro il Village Paddle Cacciari Imola.