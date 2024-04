Padel, exploit a Roma del team forlimpopolese. Winter Cup alle Ragazze del Campo Centrale

Trionfo per ‘Le ragazze del Campo Centrale’, di Forlimpopoli che domenica scorsa si sono aggiudicate il torneo invernale per eccellenza di padel, la Winter Cup Tpra 2023-24 iniziata con le fasi regionali lo scorso settembre. Dopo mesi di gare, la sfida tra regioni presso il Centro Red Padel di Roma ha regalato una cornice perfetta per le finali.

Grande soddisfazione per la squadra femminile romagnola e per il Centro Sportivo Campo Centrale di Forlimpopoli già insignito del titolo di campione italiano Tpra nella sezione torneo misto. La squadra, tutta romagnola, con giocatrici forlivesi, cesenati e ravennati tutte affiliate al Centro di Forlimpopoli, era capitanata da Eva D’Elia, titolare del centro sportivo. Queste le altre neocampionesse: Antonella De Ronzo, Asia Bravaccini, Elide Carrozza, Helenia Fantini, Sandra Zavalloni, Alessandra Salvotti, Anna Ravaglia, Silvia Capacci e Veronica Visani.

Nel Tabellone Oro Femminile, le Ragazze del Campo Centrale (foto) hanno piegato nei quarti 2-0 il Padel Maglie1: Alessandra Salvotti e Asia Bravaccini hanno battuto 6-4, 6-3 la coppia Monte-Montefusco mentre Anna Ravaglia ed Eva D’Elia hanno regolato 7-6, 6-2 Sicuro-Puzzovio. In semifinale le romagnole hanno battuto 2-0 anche Le Vibore: Helena Fantini ed Eva D’Elia hanno avuto ragione di Boddi-Rossi 6-4, 7-5 mentre Alessandra Salvotti e Asia Bravaccini hanno piegato Cellini-Zauli 6-4, 6-3. Senza perdere alcun match e alcun set, dunque, Le Ragazze del Campo Centrale hanno affrontato in finale Tolleranza Zero e le romagnole anche questa volta si sono imposte 2-0. Salvotti-Bravaccini hanno travolto 6-4, 6-2 Corai-Gaiargo mentre Ravaglia-D’Elia non hanno dato spazio a Viel-Sabatini, piegate in 7-5, 6-2.

u. b.