Padel. Gli Assoluti di Galli finiscono ai quarti. La coppia Abbate-Cassetta in semifinale

Si ferma ai quarti di finale, l’avventura di Federico Galli ai Campionati italiani assoluti di padel. Il misanese, che dal ranking di ottobre ha ricavato un lusinghiero decimo posto assoluto, ha affrontato questi Campionati, in corso di svolgimento a Parma, in coppia con Edoardo Sardella. Per loro una sesta testa di serie che nell’incrocio dei quarti aveva portato all’accoppiamento col duo formato da Flavio Abbate ed Edoardo Cassetta, terzi del tabellone. A vincere sono stati questi ultimi, bravi a imporsi fin dai primi scambi e alla fine vincitori col punteggio di 6-3, 6-1 in 51 minuti di gioco. Per Galli e Sardella uno stop contro una coppia di ottimo livello che non macchia l’ottimo percorso dell’annata 2023, di buon auspicio per la stagione ventura e i vari appuntamenti con tornei e campionati.