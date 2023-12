Padel. Gli Over 40 di Albinea a un passo dallo scudetto. Pronta la grande festa se oggi vincono a Catania

Il Circolo Tennis Albinea gioca stamane alle 11 a Catania la finale scudetto della categoria Over 40 maschile, facendo visita al Mas Padel Center. A una settimana dall’affermazione casalinga con i campioni in carica di Perugia, usciti sconfitti in via Grandi col punteggio di 2-1, la squadra reggiana ha davanti a sé l’ultimo ostacolo per la conquista del Tricolore: Luca Broggi, Vittorio Benassi, Stefano Morelli, Omar Manenti, Carlo Gioveni, Luca Sazzi e Luca Borelli hanno esordito nel tabellone nazionale col 2-0 esterno a Cosenza, per poi regolare Taranto e Perugia entrambe alla ’bella’. Catania, invece, arriva dalla affermazione per 2-0 col Monviso Sporting Club, mentre in precedenza aveva estromesso 2-0 l’Eurosporting Padel e 2-1 il Due Ponti.