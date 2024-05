Padel. La coppia Brambilla-Rivellini domina. Vittoria al Torneo ’Michelangelo’

Il piacentino Michele Brambilla e il reggiano Tommaso Rivellini hanno vinto il Torneo di padel Immobiliare Michelangelo disputatosi nei giorni scorsi a Modena presso il Punto padel club di via Olanda: la coppia ha superato il duo Gradellini-Valenti, che si è piazzato al secondo posto.

Brambilla, portacolori di Pianeta Padel di Piacenza, già un mese fa aveva vinto, in coppia con Noa Bonnefoy, lo Zoagli Open, gara internazionale disputatasi in Liguria. Dunque per lui un altro ottimo risultato da incorniare.

La coppia Brambilla-Rivellini si è pertanto aggiudicata il primo premio (del valore di seicento euro) offerto dalla società modenese, guidata da Federico Ferraresi che, dopo il successo dell’edizione primaverile, ha deciso di sponsorizzare un nuovo torneo dedicato ai giocatori di II e III fascia maschile. A premiare i giocatori (nella foto qui sopra, con Rivellini a sinistra e Brambilla al centro) è stato Corrado Caiti, agente di Immobiliare Michelangelo.

l.l.