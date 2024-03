Padel Serie A e B . Doppia amarezza per il Ct Reggio. Le ragazze sconfitte 3-0 a Roma

Sconfitta all’esordio per il Circolo Tennis Reggio Emilia nel campionato di Serie A femminile. La squadra allenata dal maestro Giovanni Tubertini cade 3-0 a Roma contro il Bolasport, senza mai riuscire a mettere in difficoltà le quotate avversarie: nel primo match del team cittadino in categoria Martina Teggi e Francesca Benassi cedono con un duplice 6-1 di fronte a Erika Zanchetta-Antonella Cavicchi, mentre nel proseguo Gloria Burani e Elisabetta Leoni si arrendono 6-2, 6-1 a Marinela Montesi-Chiara Giaquinta; il tris delle capitoline arriva con Benedetta Davato e Zanchetta, che lasciano due soli games a Teggi e Burani (6-1, 6-1). Sabato è subito in programma l’occasione per riscattarsi: in via Victor Hugo, alle 11, arriverà l’Aniene, che ha avuto la meglio nel derby romano sul Villa Pamphili.

In Serie B maschile, il CT Reggio cade col medesimo punteggio nella trasferta sui campi del TC Alba: Eugenio Zanasi e Tommaso Torelli cedono 6-1, 6-1 a Marco Fogliata e Andrea Bonaffini, mentre Giovanni Zanasi e Alessandro Micagni cadono 6-2, 6-1 con Gioele Lorenzin e Federico Ciriello; il 3-0 in favore dei padroni di casa è opera di Agustin Reca e Andrea Masoero, grazie al 6-1, 6-2 a Filippo Mordegan e Filippo Pedrazzini. Sabato 30, alle 11, sfida casalinga al Centro Padel Firenze.