Padel Serie b maschile. Reggio sprofonda in casa con Firenze

Netta sconfitta interna per il Circolo Tennis Reggio nella seconda giornata della Serie B maschile. La formazione cittadina raccoglie le briciole nella sfida col Centro Padel Firenze, che sbanca via Victor Hugo con un netto 3-0: niente da fare nel match d’esordio per Vittorio Benassi e Tommaso Torelli, piegati con un duplice 6-1 in 36’ di gioco da Mario Alejandro Bustos e Iacopo Zagaglioni; ancor più netta la sconfitta di Giovanni ed Eugenio Zanasi, che non racimolano nemmeno un game contro Gonzalo Sassano e Andrea Patracchini, mentre a punteggio ormai definito arriva la terza sconfitta con Alessandro Micagni e Filippo Pedrazzini che si arrendono 6-3, 6-1 a Andrea Tanini e Tommaso Arcangeli. Domenica alle 11 il CT Reggio tornerà in campo nelle Marche, ospite nella gara che chiude il girone d’andata del CT Maggioni San Benedetto del Tronto.