Padel, torneo di beneficenza al club di Torresi. Ben 114 giocatori in campo per il Salesi A Macerata si tiene un torneo di beneficenza di padel con 114 giocatori per raccogliere fondi per la Fondazione Salesi, che supporta bambini malati. Il Circolo punta a donare migliaia di euro grazie agli sponsor e alle iscrizioni. Le gare si svolgeranno fino a domenica, con premiazioni in presenza delle autorità e della presidente della Fondazione.