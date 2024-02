Padel. Trofeo Michelangelo, un successo. Soranna e Moro alzano la coppa

Sono Soranna e Moro i vincitori del Trofeo Immobiliare Michelangelo di padel che domenica si è concluso cal Punto Padel di Modena. Un trofeo che, ora lo si può dire, è stato un successo, soprattutto agli occhi dei tanti appassionati che sempre di più abbracciano questo sport. Soranna e Moro hanno avuto la meglio dopo una finale agguerritissima contro la coppia formata da Mauro Mayer (sì, proprio l’ex giocatore del Modena calcio, in foto) e Gabino Bonafina, apprezzato maestro di tennis e ora di padel.

Quasi un centinaio di giocatori si sono sfidati in questi ultimi tre weekend .Tre le categorie di gioco: femminile, Under 45 e over.

Federico Ferraresi amministratore delegato di Immobiliare Michelangelo ha premiato i vincitori dando appuntamento alla prossima edizione del Trofeo, confermando la buona riuscita dell’edizione di quest’anno.