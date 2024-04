Padel. Tutto pronto per il Trofeo Open 1K. Iscrizioni aperte, sabato il via

Sono aperte le iscrizioni al Punto Padel di via Olanda a Modena per il ’Trofeo Open 1K’ by Immobiliare Michelangelo, che dopo il successo del trofeo di gennaio scorso ha scelto di affiancare ancora una volta Punto Padel nel prossimo fine settimana. E saranno due tornei in uno, divisi per categorie.

Si comincia sabato, il 27 aprile, al mattino con la seconda e terza fascia (iscrizioni già sold out) per proseguire al pomeriggio con la quarta e quinta per un totale di 24 coppie al via. Domenica 28 sono previsti i quarti di finale, quindi le semifinali e la finalissima. Per info e iscrizioni si può scrivere a [email protected] o chiamare il numero 380.8644423