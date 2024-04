Padel. Vieri, Toni e Di Canio. Che show al Mammut

È stata la coppia composta da Diego Perotti e Alessandro Budel a trionfare nel Torneo Vip dell’Italian Padel Tour Bombeer, ospitato presso il Mammut Club di via Ghiaroni appena rimesso a nuovo dalla famiglia Galassini. I due hanno trionfato fra i 16 campioni, tutti ex giocatori della Serie A, che si sono sfidati davanti a un folto pubblico, nella manifestazione organizzata da Bobo Vieri, presente. Perotti e Budel hanno piegato in finale per 6-4 la coppia Simone Pesce (ex Catania e Novara) e Thomas Locatelli (bandiera del Bologna) in uno starting sixteen che comprendeva anche Luca Toni (in foto con Vieri), Gigi Di Biagio, Giuliano Giannichedda, Alessandro Matri, Roberto D’Aversa, Borja Valero, Vincent Candela, Stefano Fiore, Stefano Torrisi, Giampiero ’Jimmy’ Maini, Paolo Di Canio e Luca Ceccarelli.