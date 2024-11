PAGLI CONFERMATO PRESIDENTE. Csi Prato, rinnovato il consiglio

Il Centro Sportivo Italiano di Prato ha rinnovato il consiglio per il prossimo quadriennio (2024-28). Dopo l’assemblea elettiva, che si è svolta con una buona partecipazione delle società affiliate e con la presenza, in rappresentanza del Csi regionale, del vice presidente vicario Fabrizio Panchetti, Vinicio Pagli è stato confermato nel ruolo di presidente. Sono stati anche eletti i consiglieri: Leonardo Fabbri, Raffaele Moccia, Roberto Nardi, Patrizia Pieri, Andrea Puggelli, Lorenzo Santini, Angela Simonetti, Francesca Vaccarella e Niccolò Visentin. Consulente ecclesiastico è don Waldemaro Kowalczuk. Revisore dei conti Daniele Vignaroli, mentre Giacomo Simeone sarà nella commissione provinciale giudicante. Il Csi pratese conta 57 società affiliate per un totale di 10.500 tesserati. "Cercheremo di rilanciare le attività sportive – spiega il presidente, Vinicio Pagli – lavorare anche con le parrocchie per comprendere le loro esigenze e dare uno sbocco sportivo. Dobbiamo cercare anche nuove alleanze al di fuori del territorio, promuovere nuove attività, guardare al mondo della disabilità".

L. M.