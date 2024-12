Palestra Ginnastica Ferrara brilla nella finale nazionale del campionato a squadre allieve Gold

A Riccione, una combattutissima finale nazionale del campionato a squadre allieve Gold, ha visto le portacolori della Palestra Ginnastica Ferrara chiudere la competizione con una buonissima 25° posizione tra le Gold 3B. Molto bene dunque Giorgia Forlani, Alessia Lodi, Vittoria Mumolo, Ana Sirvente, Anna Tosi e Camilla Vassalli, allenate e accompagnate dal tecnico Michela Pelizzari.

Per il settore maschile, a Milano c’era l’atteso test nazionale per gli allievi: impegnati ben 6 atleti della Palestra Ginnastica Ferrara, che hanno fatto tutti registrare ottimi risultati. Spiccano Matteo Ticcò (L2) e Andrea Bertasi (L5), che entrano di diritto negli allenamenti estivi della selezione nazionale allievi, previsti a Padova. Ma la soddisfazione è estesa a tutti, perché Francesco Bertarelli (L5), Ettore Malacarne e José Brina (L2) e Mattia Massarenti (L1) sono lì a ridosso, pronti a fare ancora meglio.

Sabato e domenica settore judo impegnato nel 2° 'Trofeo Città di Crevalcore', con ottimi risultati per la parte agonistica, con il secondo posto di Sarah Cappellari e la buona prestazione di Edoardo Stano, in una manifestazione che ha visto la partecipazione di 270 atleti in rappresentanza di 39 sodalizi.

Ginnasti anche a Carpi con 2 ori, 2 argenti e 2 bronzi. Oro per Sara Gabriela Sanchez Vera, argento per Greta Zanettin, 7^ Stella Bacilieri, 9^ Linda Cavallari. Junior 1: 7^ Giada Lucia Fortuna. Junior 2: Bronzo per Aurora Guariento, 8^ Giulia Soffritti. Junior 3: 7^ Francesca Bonora. Senior 1: oro per Eliana Argenio, 2^ Anna Bertarelli, 3^ Melissa Marchini e 4^ Carlotta Mantovani!