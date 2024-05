Palio degli esercizi storici. Bat Host sbaraglia tutti

Con driver Daniele Orsini è Bat Host a sfrecciare al primo posto in 1.13.1 nella finale del Palio degli Esercizi Storici a Firenze. In una splendida giornata di sole, all’ippodromo Cesare Meli alle Cascine, sette trottatori indigeni di categoria E e D gentleman hanno dato vita a una spettacolare finale del prestigioso Palio giunto alla decima edizione. Percorso sulla distanza di 1600 metri, pista buona con montepremi di euro 7.700. In dirittura d’arrivo è emerso di prepotenza il sette anni Bat Host, alla guida di Orsini, firmando la diciassettesima vittoria in carriera.

Al via Cluny dei Greppi con Nicola del Rosso in 13.6 si era portato al comando, davanti a Cornelia Op, proseguendo ai 600 in 43.4, mentre Bat Host tentava l’allungo in terza ruota, venendo contenuto. La battistrada superava il km con buona andatura e Bat Host parava l’attacco di Dotto dell’Est e si portava al fianco di Cluny dei Greppi. In retta d’arrivo Bat Host si esprimeva in una frazione in 14.8 e si affermava con Daniele Orsini nettamente in 1.13.1 dimostrandosi il più forte, al secondo posto Cluny dei Greppi che in 1.13.3 precedeva Cornelia Op ed Aaron del Ronco. Bat Host, figlio di Pascià Lest ed Ortensia Gual, regala il successo al Ristorante La Bussola che era a lui abbinato e pagava al betting una quota di euro 1,89.

"L’Associazione Esercizi Storici Fiorentini - afferma il presidente Gabriele Maselli - desidera esprimere un caloroso ringraziamento a tutti i fiorentini che hanno partecipato numerosi alla decima edizione del Palio e in particolare a Carlo e Laura Meli per l’ospitalità e l’impegno organizzativo. La giornata è stata caratterizzata da un’atmosfera vibrante e coinvolgente, ricca di emozioni e passione con un legame indissolubile tra la Comunità fiorentina e le sue antiche radici storiche. Gli Esercizi Storici si impegnano a proseguire nel suo lavoro di promozione e valorizzazione delle tradizioni a stretto contatto con le istituzioni. Gli Esercizi finalisti, abbinati ai rispettivi cavalli, sono stati: Hotel Centrale, Bottega d’Arte Maselli, Assunta Anichini, Pestelli, Trattoria Gozzi, Fedele Citti e il vincitore Ristorante La Bussola. Il più vittorioso rimane il Caffè Dogali con due successi nelle scorse edizioni".

"Teniamo molto a questa ricorrenza - fa presente Carlo Meli - perché il settore natura e cavalli, la città e il mondo imprenditoriale devono essere uniti e collaborare fra loro. E’ stata una giornata eccellente e ricca di valori con interessanti corse di trotto, eventi collaterali e la presenza di attività storiche ricche di tradizioni e fascino, con profonde radici dopo tanti anni di lavoro".

Francesco Querusti