Palla ovale fiorentina. Raggiunti gli obiettivi. Annata molto positiva

Chiusura di stagione in euforia per il rugby fiorentino che festeggia la permanenza in serie A dell’Unione Rugby Firenze, la salvezza in serie B del Firenze Rugby 1931 e la conferma nella serie élite nazionale anche per il prossimo anno dell’Under 18 di Peppe Sorrentino e Antonio Semoli. Per la squadra di A guidata in panchina dagli esperti Daniel Ferraro e Luigi Lo Valvo si trattava del primo campionato disputato nella massima serie; la società biancorossoviola, infatti, era nata nella scorsa estate dalla fusione fra le due storiche realtà rugbistiche gigliate: il Florentia Rugby e il Firenze Rugby 1931 che fino a quel momento avevano militato, da avversarie, in serie B. L’obiettivo, quindi, era quello di disputare una stagione tranquilla in attesa di poter aspirare più in alto a partire dal prossimo anno.

f.m.