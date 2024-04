Palla ovale, luci ma anche ombre

Fine settimana a luci e ombre per la palla ovale fiorentina. In serie A l’Unione Rugby Firenze è stata sconfitta 31-10 nella gara con la Roma Olympic dopo un confronto duro nel quale i romani hanno fatto pesare la loro fisicità. A un primo tempo di buon livello giocato alla pari, nel secondo i gigliati di Ferraro e Lo Valvo hanno ceduto e subìto il gioco aggressivo della squadra di casa. Netto successo invece per la under 18 élite che al Padovani ha battuto per 75-5 la Primavera Roma centrando l’obiettivo del 5° posto che garantisce la qualificazione all’élite 2024 - 2025. Vittoria casalinga anche per il Firenze Rugby 1931 che nell’ultima azione ha avuto la meglio sui Lions Amaranto per 17-15. A segno, infine, la squadra di C dell’Urf Florentia, tornata da Olbia con un 41-7. L’under 18 Urf invece ha perso in casa del Pesaro per 50-5.