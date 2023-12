Pallacanestro. Garcia cala la decima vittoria. La Galli piega la Stella Azzurra

E chi la ferma più la magica Polisportiva Galli. Sono dieci di fila le sue vittorie. Ieri sera ha battuto la Stella Azzurra Roma con un risultato eccezionale: 91-43. Un autentico e piacevole spettacolo col pallone a spicchi, una partita dove non c’è stata praticamente storie grazie alla prova messa in atto dalle ragazze del club valdarnese. Onore e merito al coach Garcia ed alle sue stellate, che adesso sono una squadra omogenea, secondo il principio una per tutte, tutte per una. Così se resteranno un complesso ferreo e composto, andranno alle finali della Coppa Italia ed ai play off per tornare in A1. Tutte le condizioni ci sono.

La cronaca del match non ha storia, la Galli in fuga per la vittoria dall’inizio con la "bomba" da tre punti della De Cassan, che ha aperto le danze di una ballata spettacolare e vincente. Le valdarnesi prendono subito il largo con un primo periodo da 24-8. I restanti trenta minuti son così puro garbage time, con coach Garcia che può ruotare tutte le proprie giocatrici lasciando ancora a riposo Amatori. Un successo che adesso spinga a ottenere il massimo anche nel prossimo turno, l’ultimo del 2023 che sarà contro l’altra romana, con la trasferta sul campo del Basket Roma. Giorgio Grassi